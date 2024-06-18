Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Володимир Бражко поділився своїми думками після гри з Румунією.

Півзахисник збірної України Володимир Бражко прокоментував поразку своєї команди у стартовому матчі Євро-2024 проти Румунії (0:3).

"Звичайно, нелегко виходити на поле за рахунку 0:3. Але я хотів допомогти команді, віддати всього себе на поле. Але не вдалося забити. Хочу перепросити у вболівальників за такий результат. Самі винні — самі й маємо виправляти. Дякую за підтримку.

Нічого такого вони не показали. Але не вистачало концентрації. Десь там, десь в іншому місці напівмомент, і це вирішило долю матчу.

Ребров казав грати агресивніше з м'ячем, змінити схему, щоб інсайди були вище, і тоді б все виходило. Але коли пропустили м'яч, то збився ритм гри, чогось не вистачало. Треба було перебудуватися, але вже рахунок був 0:3.

Помиляються всі, не можу сказати, хто винний, а хто ні. Головне, щоб був аналіз помилок, бо ціна їхня дуже велика. Але є ще два матчі, можна ще виправити ситуацію. Більше немає слів після такого матчу.

Будемо намагатися якомога швидше забути цю гру, проаналізувати її та підготуватися до Словаччини. Немає часу думати про цей матч, треба якомога швидше про нього забути та проаналізувати. Але рахунок залишається назавжди", — наводить слова Бражка Суспільне Спорт.

Нагадаємо, свій наступний матч Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня о 16:00 за Києвом.