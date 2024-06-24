Фулбек збірної України висловився про своє відновлення напередодні матчу проти Бельгії та Євро-2024.
Віталій Миколенко, Getty Images
24 червня 2024, 14:31
Національна збірна України проведе свій третій та вирішальний матч у груповому етапі Євро-2024, в якому суперником буде Бельгія.
Лівий захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко поділився очікуваннями від цього майбутнього протистояння.
"Все добре. Повних два дні я вже тренуюся з командою. Дуже радий, що повернувся на футбольне поле з командою та готуюся в звичному режимі до матчу з Бельгією.
Як зупинити Лукаку? В захисті найважливіше — це дисципліна. Якщо в нас буде дисципліна в захисті та в атаці, то ми зможемо перемогти цю команду
Амаду Онана? Ми не прямо хороші друзі, але хороші партнери по команді. Якщо ми обидва гратимемо в матчі Україна — Бельгія, то я буду боротися та щоразу бити його по ногах. В наступному матчі ми не будемо ні друзями, ні партнерами по команді. Звичайно, це сильний гравець. Тransfermarkt оцінює його у 50 мільйонів євро. Це гравець, що вражає, — заявив Віталій Миколенко під час прессконференції.
Матч Україна — Бельгія відбудеться в середу, 26 червня, о 19:00 за київським часом.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна 3:0 (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна 1:2 (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).