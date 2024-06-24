Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український форвард висловився про майбутній матч із бельгійцями на Євро-2024.

Національна збірна України проведе свій третій та вирішальний матч у груповому етапі Євро-2024, в якому суперником буде Бельгія.

Нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук поділився очікуваннями від протистояння з бельгійською командою.

"Це топзбірна. Лукаку, де Брюйне, Доку – всі футболісти світового класу. На нас чекає дуже складний матч. Ми повинні зробити щось неймовірне, щоб взяти очки з такою командою. Я дуже сподіваюся, що це буде день України, а не Бельгії. Дуже добре знаю бельгійський футбол, і ця збірна справді дуже високого рівня.

Вони мають сильну систему гри, дуже підкований тактично тренер. Думаю, вони зараз трохи під тиском, тож гратимуть із подвійним бажанням проти нас. Цей тиск може їх підштовхнути до більш агресивного та відкритого футболу", — цитує слова Романа Яремчук офіційний сайт УЄФА.

Матч Україна — Бельгія відбудеться в середу, 26 червня, о 19:00 за київським часом.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна 3:0 (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна 1:2 (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).