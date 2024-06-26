Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Основні вінгери "синьо-жовтих" не братимуть участі в вирішальному матчі групового етапу Євро-2024.

Національна збірна України проведе свій третій та вирішальний матч Штутгарт Арені у рамках групового етапу Євро-2024, в якому суперником команди Сергія Реброва стане Бельгія.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, в цьому протистоянні не зможуть взяти участь основні вінгери "синьо-жовтих" Михайло Мудрик та Віктор Циганков.

Цю інформацію напередодні початку матчу підтвердив головний тренер нашої команди Сергій Ребров.

"На жаль, вони сьогодні не зіграють", — заявив керманич української збірної в етері УЄФА.



Гра Україна — Бельгія почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.