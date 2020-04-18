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Автор Football.ua Александр Шевченко рассказывает о истории Кривбасса.

Ровно 61 год назад – 18 апреля 1959 года, в Кривом Роге впервые состоялся матч чемпионата СССР. Команда Кривого Рога принимала тульский Труд. Эта дата и считается днём основания криворожского Кривбасса. Football.ua, с надеждой на возвращение большого футбола в Кривой Рог, предлагает вспомнить основные вехи в истории славного криворожского клуба.

Основание

В футбол в Кривом Роге играли ещё с довоенных времён. Начиная с 1920-х годов в городе существовало несколько команд, которые соревновались между собой в чемпионатах города и области. В 1927 году был основан предшественник Кривбасса – команда рудника им. Дзержинского. В середине 50-х именно эта команда стала сильнейшей в городе, начав выступления в республиканских соревнованиях. Перед стартом сезона 1959 года, футбольные власти СССР приняли решение существенно увеличить количество команд Класса "Б", что позволило ряду украинских команд подать заявку на участие во всесоюзном первенстве.

Подала заявку и криворожская команда, именовавшаяся тогда Металлург (хотя в народе её называли Горняк). К счастью, заявку приняли, что и позволило 18 апреля 1959 года провести первый матч чемпионата СССР в Кривом Роге. По непонятным причинам, футбольные власти не захотели регистрировать команду под названием "Горняк", поэтому первый свой сезон команда официально провела под банальным названием "команда Кривого Рога", хотя на афишах и в газетах частенько использовалось название "Горняк".

Следующие два сезона команда называлась Авангард, с 1961 по 1965 год вновь выступала под названием "Горняк", а с 1966 года обрела привычное нам название – Кривбасс. В первые сезоны криворожская команда звёзд с неба не хватала. За первые пять лет участия в классе "Б" (позже – Второй лиге) всесоюзного первенства, наивысшим достижением стало 11-е место в сезоне 1962 года. Но главное было в другом – старт был положен, и с 1959 по 2013 год Кривбасс неизменно выступал на высоком уровне.

Золотые семидесятые

Семидесятые годы в советском футболе начались с очередной реформы, в рамках которой первая группа второй лиги теперь состояла только из команд УССР, а победитель турнира не только выходил в стыковые матчи за право попасть в Первую лигу, но и получал звание чемпиона УССР. В 1970 году в Кривбасс вернулся Анатолий Зубрицкий (впервые он возглавлял команду тремя годами ранее, в 1967 году), у которого ещё с первого визита в Кривой Рог остались отличные отношения с игроками и руководством клуба. Именно Зубрицкий подготовил команду, которая в сезоне 1971 неожиданно вышла в лидеры чемпионата УССР.

Анатолий Зубрицкий

В середине сезона Зубрицкий, решением Спорткомитета Украины, был переведён в одесский Черноморец, а команду до конца сезона довёл Николай Фоминых. Кривбасс до последнего тура вёл заочную борьбу за первое место с николаевским Судостроителем и в последнем туре судьба чемпионства решилась всё же в пользу Кривого Рога – с перевесом всего в одно очко Кривбасс стал чемпионом УССР. Лучшим бомбардиром первенства стал форвард криворожан Станислав Вовк.

Далее были два тяжелейших поединка со смоленской Искрой. В первом матче команда из Смоленска победила со счётом 3:1, однако уже спустя четыре дня, дома, Кривбасс одолел соперника 2:0 и впервые в своей истории вышел в Первую лигу чемпионата СССР.

Увы, в Первой лиге задержаться не удалось – предпоследнее место в сезоне 1972 года и возвращение во Вторую лигу. В 1974 году Кривбасс в третий (и последний) раз возглавил Анатолий Зубрицкий, вновь выведя команду на вершину турнирной таблицы. Кривбасс занял третье место, но в стыковых матчах команда потерпела неудачу и выйти в Первую лигу не удалось. Однако в следующем сезоне, Кривбасс, под руководством Александра Гулевского, вновь стал чемпионом УССР, заняв первое место в турнирной таблице. Впрочем, стыковые матчи вновь оказались криворожанам не по зубам.

В следующем сезоне Кривбасс защитил титул, на этот раз опередив ближайшего соперника на целых семь очков (напомним, что в то время за победу давалось лишь 2 очка). В стыковых матчах команду ждал Машук из Пятигорска. И снова, в первом, гостевом матче, криворожане уступили – 1:0, но дома выиграли 2:0. Однако, по регламенту того чемпионата, командам предстояло сыграть третий матч на нейтральном поле. В Симферополе Кривбасс уверенно доказал, кто лучше на поле – победа 3:0 и второй раз в истории криворожская команда вышла в Первую лигу чемпионата СССР.

Александр Гулевский

Увы – как и в первый раз, неудачно. 18-е место из 20 команд и возвращение во вторую лигу. Четвёртый раз чемпионом УССР Кривбасс стал в 1981 году под руководством Валентина Тугарина. Тогда формат стыковых матчей вновь изменился – три путёвки в Первую лигу разыгрывали в трёх группах по три команды. Кривбасс лишь по разнице забитых-пропущенных уступил первую строчку в своей группе кировскому Динамо.

Главным бомбардиром и звездой Кривбасса 70-х – 80-х стал Виталий Дмитренко, который в списке 50 лучших игроков Кривбасса от Football.ua занял первое место.

До 1989 года Кривбасс выступал во Второй лиге СССР, занимая места преимущественно в середине турнирной таблицы. В 1990 году из-за очередной реформы советского футбола Кривбасс попал во вторую низшую лигу, где провёл следующие два сезона, после чего чемпионат СССР прекратил своё существование.

Выход в Высшую лигу

В чемпионате независимой Украины Кривбасс стартовал с Первой лиги, которая в первом чемпионате, как и Высшая лига, была поделена на две группы, победитель каждой из которых выходил в "Вышку". И Кривбасс, под руководством Владимира Стрижевского, с первой же попытки занял первое место, обойдя на три очка никопольский Металлург. Лучшим бомбардиром того сезона в Первой лиге также стал игрок Кривбасса – Денис Филимонов, для которого тот сезон остался лучшим в карьере. К слову, Филимонов также вошёл в наш список 50 лучших игроков Кривбасса.

В высшей лиге Кривбасс стартовал весьма резво – 8-ое место в первом же сезоне в Высшей лиге и 6-е в двух последующих. При этом, клуб за три года в "Вышке" аж девять раз менял тренеров. Такая чехарда, конечно, не могла не повлиять на результаты и в сезоне 95/96 Кривбасс чуть не вылетел, заняв 14-е место из 18 команд (да, были времена, когда в Высшей украинской лиге играло столько команд).

"Своего" тренера Кривбасс нашёл в 1997 году, хотя в тот момент вряд ли кто-то мог предположить, что 37-летний Олег Таран, за спиной у которого была лишь работа помощником главного тренера в Днепре, станет самым успешным тренером в истории Кривбасса.

Олег Таран

Таран существенно обновил состав команды – в Кривбасс пришли Александр Воскобойник, Андрей Анищенко, Олег Симаков, Сергей Шищенко, вернулся Геннадий Мороз. Каждый из них сходу стал лидером команды и результат не заставил себя ждать – в первом же сезоне при Таране Кривбасс уже не боролся за выживание, а занял место ровно посередине таблицы – на восьмой строчке. В Кубке Украины Кривбасс достиг лучшего на тот момент результата в своей истории, дойдя до полуфинала турнира. А далее последовали два лучших сезона в истории клуба.

Бронзовые сезоны

Накануне бронзовых сезонов команду пополнили Александр Лавренцов, Александр Грановский, Александр Зотов, Владимир Пономаренко, каждый из которых гармонично вписался в команду и стал важным механизмом в великолепном Кривбассе тех лет. Сказать, что сезон 1998/1999 выдался успешным – ничего не сказать. Кривбасс уверенно занял третье место, не проиграв ни одного (!) домашнего поединка в сезоне. Всего подопечные Тарана потерпели лишь три поражения – от Динамо, Карпат и Днепра. В Кривом Роге же Динамо отделалось нулевой ничьей, а Шахтёр, взявший в том сезоне серебряные медали, потерпел минимальное поражение.

Таким образом, 40-летний юбилей клуба прошёл под аккомпанемент завоевания первых в истории медалей общенационального значения и первым же в истории попаданием в еврокубки. Столь впечатляющие успехи позволили Кривбассу покупать не только восходящих, но и состоявшихся звёзд украинского футбола – накануне сезона 1999/2000 в команду из львовских Карпат перешёл Александр Паляница, ставший в минувшем сезоне третьим лучшим бомбардиром чемпионата.

Первый сезон в Кубка УЕФА состоял для Кривбасса из четырёх матчей и огромного количества эмоций. В квалификационном раунде подопечные Тарана уверенно одолели азербайджанский Шамкир – 3:0 и 2:0. А вот далее дебютанту еврокубков попалась сама Парма, переживавшая тогда лучшие годы своей истории. В составе той звёздной команды выступали Джанлуиджи Буффон, Дино Баджо, Фабио Каннаварро, Лилиан Тюрам, Ариэль Ортега, Эрнан Креспо, Марко Ди Вайо…

Каково же было удивление итальянской публики, когда уже на пятой минуте первого поединка команд, Александр Паляница распечатал ворота Джиджи Буффона. Однако, хозяева не стушевались перед дерзкими криворожскими футболистами, и уже 19-ой минуте счёт был 2:1 в пользу Пармы. Во второй половине встречи команды обменялись голами. 3:2 — победа Пармы и симпатии всей Италии неуступчивой команде из города со странным названием Kryvyi Rih.

Поединок на стадионе "Металлург" во многом испортил судья, уже на 21-ой минуте встречи в необязательной ситуации удаливший защитника криворожан Игоря Дорошенко. После этого даже теоретических шансов на победу над звёздными итальянцами не было – поражение 0:3. Но эти матчи в Кривом Роге, да и во всей Украине запомнили надолго.

В чемпионате же подопечные Тарана покусились на второе, "лигочемпионское" место, за которое до последнего велась борьба с донецким Шахтером. К слову, в том сезоне Кривбасс снова не проиграл ни одного домашнего матча. Зимой из Карпат в Кривбасс перебрались Иван Гецко и Сергей Мизин. Гецко по итогам сезона занял второе место в гонке бомбардиров – лишь два мяча ему не хватило дабы догнать Максима Шацких. А в Кубке Украины Кривбассу покорилась новая вершина – команда дошла до финала, в котором уступила великолепному Динамо Валерия Лобановского.

А летом 2000-го года Лобановский пригласил в Динамо лидера Кривбасса Геннадия Мороза. По законам футбольной логики всё шло к тому, что Кривбасс должен постепенно становиться грандом украинского футбола. Увы, в наших реалиях законы футбольной логики действуют далеко не всегда. Вот что рассказывал Олег Таран в интервью Football.ua в далёком 2006-ом году: "После того как команда уступила второе место Шахтеру, учредители решили распродать лучших исполнителей. Но со мной и Сергеем Башкировым президент Кривбасса Сергей Полищук полностью не рассчитался за предыдущий, "бронзовый", сезон.

Хотя давал слово, что мы в любом случае получим заработанное. Говорил, мол, Олег, мы ведь друзья, разве я тебя могу обмануть? С сезона-2000/01 года игрокам значительно урезали зарплаты, мотивировать парней стало очень сложно. По большому счету, о каких-то целях и задачах речь уже не шла. Была нарушена гармония между тренерским штабом и футболистами, в коллективе начались брожения. Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, я принял решение завершить свою работу с командой".

Последний эпизод той "бронзовой" команды, о котором стоит упомянуть – второе участие в еврокубках. Кривбассу вновь не повезло с жеребьёвкой и уже в первом раунде подопечным Тарана попался Нант, которому в том сезоне предстояло стать чемпионом Франции. И если в первом матче в Кривом Роге подопечные Тарана дали бой французам – 0:1, то во Франции Нант поиздевался над Кривбассом – 6:0 и увы, этот матч стал последним в еврокубках для Кривбасса.

Яркое прощание

Следующие 12 сезонов стали для Кривбасса борьбой не столько с соперниками на поле, сколько с недостатком финансирования и бессовестным менеджментом. О том, что в те годы происходило с клубом, в своё время в интервью Football.ua подробно рассказывал историк футбола из Кривого Рога Василий Гнатюк. Мы же лишь отметим, что с 2001-го по 2012-й год Кривбасс не занимал в Высшей лиге (УПЛ) место выше девятого и несколько раз был близок к вылету, но спасался.

Однако, прощание Кривбасса с большим футболом получилось действительно ярким и к этому снова приложил руку Олег Таран, возглавивший команду перед стартом сезона 2012/2013. Тот сезон смело можно назвать сильнейшим в истории украинского футбола – звёздный Шахтёр, Днепр и Металлист на пике, Динамо с дорогущим составом, но, как обычно, без подходящего тренера, восходящий Черноморец Романа Григорчука. Как ни странно, среди всей этой компании, терпящий финансовый крах Кривбасс не затерялся, заняв седьмое место в чемпионате.

Остаётся только догадываться, каким образом Олег Таран смог мотивировать игроков, не получающих должных денег и не понимающих перспектив клуба. Но тот Кривбасс мог отнять очки у Металлиста, а мог на и на выезде обыграть Днепр. Капитаном той команды был Виталий Лисицкий, в защите рядом с ним играл Уча Лобджанидзе, на фланге рассекал Павел Пашаев, центр поля цементировал Ринар Валеев, за креатив отвечал Младен Бартулович, мячи забивали Алексей Антонов и Сергей Самодин, отметившиеся в том сезоне по 10 раз каждый и летом синхронно перебравшиеся в Черноморец. Это была команда с характером, сумевшая действительно громко хлопнуть дверью на прощание. Таким мы Кривбасс и запомним.

В 2015 году Кривбасс заявился на чемпионат Днепропетровской области, однако ни финансирования, ни толкового прогресса клуба не последовало.

Для каждого, кто вырос на украинском футболе 90-х, 2000-х, Кривбасс – его неотъемлемая часть. И сейчас, когда уже седьмой год Украина живёт без этого самобытного клуба, не покидает ощущение, что украинскому футболу чего-то не хватает. Чего-то важного. Характера, который создавали ему такие неуступчивые команды, как Кривбасс. Потому хочется верить, что в скором будущем инвесторы всё же найдутся и криворожский клуб вернётся на карту футбольной Украины.

Александр Шевченко, Football.ua