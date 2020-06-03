Тесты

Проверь свои знания об одном из самых успешных игроков в истории Украины, а ныне — тренере Ференцвароша Сергее Реброве.

Сегодня легендарному в прошлом игроку, а ныне тренеру исполняется 46 лет. Очередной выпуск викторины "В игре" от Football.ua посвящен именно Сергею Реброву.

Здесь будут вопросы как про его карьеру игрока, так и про карьеру тренера. Устраивайтесь поудобнее и обязательно вооружитесь карандашом и ручкой. Они вам пригодятся при подсчете баллов.

Правила остаются прежними:

1-й блок. Простые вопросы. 5 вопросов, правильный ответ – 1 балл.

2-й блок. Статистические вопросы. 3 вопроса, правильный ответ – 2 балла.

3-й блок. Кто я? 3 истории, каждый угаданный футболист – 2 балла.

4-й блок. Что было дальше? 3 истории, каждое угаданное продолжение истории – 2 балла.

5-й блок. Футбольные лица. 4 картинки, 8 футболистов. Каждый угаданный игрок – 1 балл.

6-й блок. Финальный вопрос. Один сложный вопрос без вариантов ответов – 9 баллов.

Подписывайтесь на YouTube-канал Football.ua и ставьте лайки, а в комментариях пишите о желаемых темах следующих выпусков "В игре"!