Нападающий Пари Сен-Жермен Мауро Икарди сможет принять участие в матче 24-го тура французской Лиги 1 против Ренна.

Парижане огласили заявку на матч, в которой не нашлось места Андеру Эррере, Неймару и Серхио Рамосу, однако попал аргентинский форвард.

