Франция

Керманич Лор’яна прокоментував нічию проти Марселя.

У рамках домашнього поєдинку тридцятого туру французької Ліги 1 Лор’ян зіграв унічию проти Марселя.

Лор'ян — Марсель 0:0 Огляд матчу

Головний тренер "мерлуз" Режис ле Брі після завершення зустрічі прокоментував виступ власної команди та коментар керманича суперників Ігора Тудора.

"Слова Тюдора? Мене мало цікавить те, що саме він сказав про цю гру. Кожна команда сьогодні мала власну історію, і в нас вона була більш пікантною, аніж у суперників, через проблеми зі стартовим складом.

Думаю, ми переграли Марсель, тому він просто розчарований. Це було нашим головним викликом, оскільки в першому матчі їм вдалося поставити нас перед реальними викликами. Особливо своєю грою на флангах.

Сьогодні перед нами постало питання відповіді на подібну гру суперників, але лише з доступними для гри футболістами. Команду довелось неначе збирати наново, бо було потрібно будувати щось нове.

Я помітив, що ця невизначеність із нашого боку викликала розчарування в нашого суперника, оскільки вони не могли передбачити наші дії. Ми відчували, що в якийсь момент можемо навіть домінувати в цьому матчі", — заявив французький фахівець.

У наступному турі Лор’ян гратиме в гостях у Монако.