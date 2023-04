Ланс, що йде другим у чемпіонських перегонах у французькій Лізі 1, на передодні програв надважливий матч на полі Парі Сен-Жермен.

ПСЖ — Ланс 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Після завершення гри півзахисник та капітан "криваво-золотих" Секо Фофана прокоментував побачене на футбольному полі.

"Важливо те, що ми продовжували грати з характером. Одного разу ми були винагороджені за це голом, а також мали кілька додаткових гольових моментів.

Вони боялися нас. Вони співали "On les a chicotés" після завершення гри. Це не їхня пісня. Вона наша, і вона багато для нас значить. Саме ці маленькі деталі показали, що вони бояться нас.

Ми 11-й за фінансами клуб у лізі. Наша мета — не приїхати на цей стадіон тільки заради того, аби подивитись на місцевих багатіїв. Ми показали свою силу на початку сезону, коли обіграли їх. Я закликаю кожну команду, яка приїжджає сюди, грати з характером і залишати поле, не шкодуючи про свій виступ", — заявив івуарійський виконавець.

The injured Presnel Kimpembe takes the mic at the end of the game to sing Lens’ usual victory chant, after PSG’s win:



“On les a chicotés !”



📽@rafajuc pic.twitter.com/yrjBX6KK2p