Франція

Італійський воротар точно залишить Париж — переговори про новий контракт провалилися.

Парі Сен-Жермен офіційно виключив воротаря Джанлуїджі Доннарумму зі складу на майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти лондонського Тоттенгема, який відбудеться 13 серпня.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, сторони не досягли угоди про продовження контракту, і 26-річний італієць обов’язково покине паризький клуб — або цього літа, або влітку 2026 року, коли стане вільним агентом.

Серед оточення голкіпера є незадоволення ситуацією, яка склалася, та вважають її несправедливою по відношенню до гравця.

Доннарумма приєднався до ПСЖ у 2021 році на правах вільного агента з Мілана та залишався беззаперечно основним протягом цього часу, але зараз, схоже, шляхи парижан та італійця незабаром розійдуться.

Раніше повідомлялося, що на підписання Джанлуїджі Доннарумми претендують три європейські клуби: Манчестер Сіті, мюнхенська Баварія та лондонський Челсі.