Франція

Велика втрата для "олімпійців".

Спортивний директор французького Олімпік Марсель Медгі Бенатія висловився про наслідки бійки між Адрієнем Рабьо та Джонатаном Роу. Його слова наводить RMC Sport.

"Адрієн був більше, ніж лідер. Він був найсильнішою ланкою в команді, як з людської точки зору, так і на полі. Я відчував до нього не просто повагу, а симпатію. Це не зміниться. Саме тому ми були ще більше шоковані тим, що це сталося з таким гравцем.

Не думайте, що я скажу: "Не хвилюйтеся, я знайду гравця сильнішого за Рабьо за десять днів до закриття трансферного вікна". Це неправда. Я прекрасно знаю, який вплив Адрієн справив на наш минулий сезон, я це вже не раз повторював. Крім того, що він надзвичайна людина, він ще й приголомшливий гравець, який неодноразово витягав нас, і я ніколи цього не забуду.

У якийсь момент, я думаю, всі люди схильні робити помилки. Але цей проступок виявився занадто серйозним для футбольного клубу. Я бачив обличчя гравців, вони були шоковані. Деякі агенти дзвонили мені протягом трьох днів, а гравці говорили: "Ми ніколи не бачили нічого подібного", – сказав Бенатія.

Раніше повідомлялося, що Марсель офіційно виставив Рабьо та Роу на трансфер через дисциплінарні причини.