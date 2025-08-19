Франція

Французький клуб ухвалив рішення відправити двох футболістів на вихід після інциденту у роздягальні — справа ледь не дійшла до бійки.

Марсель офіційно повідомив на своєму сайті, що центральний півзахисник Адрієн Рабьо та нападник Джонатан Роу були виставлені на трансферний ринок.

Рішення було ухвалене після неприйнятної поведінки футболістів у роздягальні після матчу проти Ренна.

Цей крок узгоджений із тренерським штабом під керівництвом Роберто Де Дзербі та відповідає внутрішньому кодексу поведінки клубу, — йдеться у заяві.

Французький клуб вже повідомив Рабьо та Роу про своє рішення не продовжувати з ними співпрацю.

Нагадаємо, що суперечка цих двох гравців у роздягальні переросла у жорстку словесну перепалку та погрози — зійшлися лоб у лоб, перш ніж їх розтягнули партнери та члени тренерського штабу.