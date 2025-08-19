Марсель офіційно повідомив на своєму сайті, що центральний півзахисник Адрієн Рабьо та нападник Джонатан Роу були виставлені на трансферний ринок. 

Рішення було ухвалене після неприйнятної поведінки футболістів у роздягальні після матчу проти Ренна.

Цей крок узгоджений із тренерським штабом під керівництвом Роберто Де Дзербі та відповідає внутрішньому кодексу поведінки клубу, — йдеться у заяві.

Французький клуб вже повідомив Рабьо та Роу про своє рішення не продовжувати з ними співпрацю.

Нагадаємо, що суперечка цих двох гравців у роздягальні переросла у жорстку словесну перепалку та погрози — зійшлися лоб у лоб, перш ніж їх розтягнули партнери та члени тренерського штабу. 