Франція

Вероніка Рабьо вважає, що справа в грошах.

Мама Адрієна Рабьо, Вероніка, звинуватила керівництво Марселя у брехні після того, як її син був відсторонений від команди через сварку з Джонатаном Роу після поразки від Ренна (0:1) у першому турі Ліги 1.

Вона заявила: "Такого гравця, як Адріен, не можна вигнати через сварку в роздягальні, адже в світі футболу всі брешуть, і все зводиться до грошей".

Вероніка додала, що їй шкода сина за зусилля, витрачені на перехід до Марселя, та проблеми минулого року, адже він хотів залишитися, щоб грати в Лізі чемпіонів.

"Коли не знаєш, що відбувається, це завжди про гроші, які стоять на кону", — наголосила вона.