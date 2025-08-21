Вероніка Рабьо вважає, що справа в грошах.
Адрієн Рабьо, GETTY IMAGES
21 серпня 2025, 23:33
Мама Адрієна Рабьо, Вероніка, звинуватила керівництво Марселя у брехні після того, як її син був відсторонений від команди через сварку з Джонатаном Роу після поразки від Ренна (0:1) у першому турі Ліги 1.
Лідер ультрас Марселя — про бійку Рабьо з Роу: Була перейдена певна межа, але ситуацію можна вирішити інакше, не відрізаючи собі руку
Вона заявила: "Такого гравця, як Адріен, не можна вигнати через сварку в роздягальні, адже в світі футболу всі брешуть, і все зводиться до грошей".
Вероніка додала, що їй шкода сина за зусилля, витрачені на перехід до Марселя, та проблеми минулого року, адже він хотів залишитися, щоб грати в Лізі чемпіонів.
"Коли не знаєш, що відбувається, це завжди про гроші, які стоять на кону", — наголосила вона.