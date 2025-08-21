Франція

Фанати хочуть залишити в команді Рабьо.

Лідер фанатського угруповання Олімпік Марсель "Dodger’s" Крістіан Катальдо висловився щодо сутички між гравцями французької команди Адрієнем Рабьо та Джонатаном Роу. Його слова наводить RMC Sport.

"Ми бачили багато божевільних речей, але ця просто "чудова". Потрібно добре подумати. Весь сезон під питанням. Навколо Адрієна Рабьо будували команду, його хвалили протягом декількох місяців.

У всіх бувають зриви. В минулому сезоні президент клубу Пабло Лонгорія божеволів, як і спортивний директор Медгі Бенатія. Я б так не вчинив, наклав би серйозні санкції, наклав би великий штраф і спробував би поговорити з усіма основними учасниками. Можна зібрати всіх разом, поговорити і спокійно висловитися.

Думаю, вони сильно ризикують. Ми провели кампанію з продажу сезонних абонементів на сезон практично за рахунок Адрієна Рабьо. Також було продано тисячі футболок з його прізвищем. Краще б їм не робити помилок, тому що ситуація може швидко погіршитися.

Ми чекаємо на зустріч з керівництвом клубу, щоб вони особисто змогли нам все пояснити. На даний момент вона не запланована, але мені б хотілося, щоб це сталося якомога швидше.

Будь-який футболіст, баскетболіст, гандболіст, регбіст скаже вам, що брав участь хоча б в одній серйозній сутичці. Була пройдена якась межа, але, ситуацію можна вирішити інакше, не відрізаючи руку. Сезон практично перевернувся з ніг на голову", – сказав Катальдо.

Раніше повідомлялося, що Болонья погодила контракт із гравцем Марселя, якого виставив за двері Де Дзербі.