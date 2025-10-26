Франція

Після перемоги над Брестом тренер ПСЖ заявив, що команда насолоджується щільним графіком і любить грати кожні три дні.

Луїс Енріке дав розгорнутий коментар після впевненої перемоги його команди над Брестом у 9-му турі Ліги 1. Іспанський фахівець не лише висловився про амбіції команди, але й окремо відзначив якість своїх захисників, згадавши українця Іллю Забарного. ​

Коли журналісти запитали Енріке, чи є Ашраф Хакімі найкращим правим захисником, якого він тренував, згадавши Дані Алвеса, тренер відмовився від прямих порівнянь. ​

"Якщо ви пам'ятаєте, у мене був Дані Алвес! Важко порівнювати гравців. Мені це не подобається. Кожен гравець різний", — цитує Енріке видання Le Parisien.

Натомість тренер використав це питання, щоб висловити загальне задоволення від своєї оборонної лінії: ​

"Але я дуже задоволений якістю Хакімі, Нуну, Пачо, Віті та Забарного. Я дуже щасливий, тому що в мене неймовірні гравці".

​Окрім компліментів гравцям, Луїс Енріке прокоментував і напружений календар, через який ПСЖ змушений грати матчі кожні три дні. За словами тренера, це не є проблемою для його команди. ​

"Це те, чого ми хочемо. Ми — велика команда. Ми любимо змагатися, ми любимо грати кожні три дні. Саме для цього ми в ПСЖ", — заявив Енріке.