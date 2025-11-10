Франція

Іспанець незадоволений діями підопічних в обороні.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився після важкої перемоги над Ліоном (3:2) в рамках 11-го туру французької Ліги 1.Цитує іспанського фахівця L’Équipe.

"Ми відкрили рахунок, але я бачив, що Ліон — зріла команда. Вони дуже швидко відігралися. Ми також не встигли скористатися другим голом, який дозволив би нам контролювати гру.

Забитий у складній ситуації третій гол забезпечив нам перемогу. Коли стикаєшся з труднощами, нам важливо проявляти майстерність і рішучість. Ми залишаємося лідерами чемпіонату і раді цьому.

Однак нам потрібно поліпшити гру в обороні. Ми припустилися помилок в обох пропущених голах. Нам потрібно розуміти, коли висувати захисну лінію вперед, а коли – ні. Зазвичай таких помилок ми не припускаємося", – сказав Енріке.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке націлився на захисника Барселони.