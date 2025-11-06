Франція

Наставник парижан особисто зацікавлений у придбанні Еріка Гарсії.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке має намір посилити захист команди під час зимового трансферного вікна, його головною ціллю став гравець Барселони Ерік Гарсія.

​Як повідомляє L'Equipe, Енріке є великим прихильником таланту 24-річного захисника, з яким успішно працював у збірній Іспанії. Тренер цінує спокій Гарсії, його вміння працювати з м'ячем та тактичну гнучкість, вважаючи, що ці якості ідеально впишуться у стиль ПСЖ, заснований на володінні м'ячем.

​Інтерес парижан посилився через низку травм у захисній лінії, зокрема ушкодження Ашрафа Хакімі.

Універсальність Гарсії, який може зіграти як у центрі оборони, так і на правому фланзі, робить його пріоритетним кандидатом. ​Ерік Гарсія несподівано став одним із ключових гравців Барселони під керівництвом Гансі Фліка.

Цього сезону він провів уже понад 1100 хвилин у 15 матчах. ​Оскільки контракт іспанця з Барселоною спливає наступного літа, ПСЖ розглядає два варіанти: або домовитися про трансфер за зниженою ціною в січні, або підписати з гравцем попередній контракт на безкоштовний перехід влітку.