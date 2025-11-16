Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник Марселя, який востаннє грав за Трьох левів у 2020 році, вважає, що ще може відновити міжнародну кар'єру, незважаючи на позицію тренера та асоціації.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який зараз виступає за Марсель, не втрачає надії знову зіграти за збірну Англії.

Як повідомляє Goal, гравець вірить, що йому до снаги повернутися до національної команди. Надія зберігається попри те, що Грінвуд, був внесений до "чорного списку" як Футбольною асоціацією Англії , так і головним тренером збірної Томасом Тухелем.

Грінвуд зіграв свій єдиний матч за Трьох левів ще у 2020 році у грі Ліги націй проти Ісландії. Його кар'єра у збірній обірвалася після звинувачень в зґвалтуванні (які згодом були зняті).

Незважаючи на те, що Томас Тухель раніше давав зрозуміти, що не розглядає кандидатуру Грінвуда, а самому гравцеві була надана можливість виступати за збірну Ямайки, футболіст, схоже, ще не відмовився від ідеї знову одягти футболку збірної Англії.