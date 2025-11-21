Франція

Француз може нарешті дебютувати за "монегасків".

Півзахисник Поль Погба вперше у сезоні потрапив до заявки на матч Монако проти Ренна а рамках 13-го туру французької Ліги 1.

Француз не виходив на поле в офіційних матчах з літа 2023 року через дискваліфікацію за вживання допінгу. Останнім часом він відновлювався від травм.

Погба приєднався до Монако минулого літа на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Ювентус цікавиться захисником Монако.