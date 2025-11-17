Італія

Гравець поступово став основним складі "монегасків".

Французький центральний захисник Крістіан Мавісса перейшов до складу Монако за 16 млн євро з Тулузи влітку минулого року й усього за один сезон став основним у новому колективі.

Прогрес 20-річного виконавця не залишився непоміченим не тільки у рідній Франції, а й закордоном, і зокрема скаути туринського Ювентуса збирають на цього гравця портфоліо з наближенням трансферної кампанії.

Наразі сторони не проводили жодних перемовин у контексті можливого переходу, проте в ЗМІ вже існує впевненість, що "монегаски" проситимуть за свого гравця з контрактом до 2029 року від 35 млн євро.

У цьому сезоні Мавісса провів 617 хвилин у восьми матчах.