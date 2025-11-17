Гравець поступово став основним складі "монегасків".
Крістіан Мавісса, Getty Images
17 листопада 2025, 13:37
Французький центральний захисник Крістіан Мавісса перейшов до складу Монако за 16 млн євро з Тулузи влітку минулого року й усього за один сезон став основним у новому колективі.
Прогрес 20-річного виконавця не залишився непоміченим не тільки у рідній Франції, а й закордоном, і зокрема скаути туринського Ювентуса збирають на цього гравця портфоліо з наближенням трансферної кампанії.
Наразі сторони не проводили жодних перемовин у контексті можливого переходу, проте в ЗМІ вже існує впевненість, що "монегаски" проситимуть за свого гравця з контрактом до 2029 року від 35 млн євро.
У цьому сезоні Мавісса провів 617 хвилин у восьми матчах.