Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 26 листопада 2025 року.

Французький Парі Сен-Жермен у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв лондонський Тоттенгем на власному полі (5:3).

Надзвичайно результативним вийшло протистояння, хоча після м’ячів у обидва боки в першому таймі для цього не було багато передумов.

Але команди здивували, влаштувавши перегони бомбардирів, і зрештою три голи від Вітіньї перевершили дубль Рандаля Коло Муані в бліц-розв’язці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Тоттенгем у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

ПСЖ — Тоттенгем 5:3

Голи: Вітінья, 45, 53, 76 (пен.) Руїс, 59, Пачо, 65 — Рішарлісон, 35, Коло Муані, 50, 72

ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 46) — Невеш, Вітінья (Забарний, 90+4), Руїс — Баркола (Лі Кан Ін, 56), Нджанту (Рамуш, 79), Кварацхелія (Дембеле, 79).

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Грей (Палінья, 76), ван де Вен, Ромеро, Спенс (Удогі, 84) — Бентанкур, Бергвалль (Кудус, 76), Сарр (Одобер, 84) — Рішарлісон, Коло Муані (Сімонс, 84).

Попередження: Бергвалль