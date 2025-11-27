Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 26 листопада 2025 року.
ПСЖ — Тоттенгем, Getty Images
27 листопада 2025, 08:25
Французький Парі Сен-Жермен у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв лондонський Тоттенгем на власному полі (5:3).
Надзвичайно результативним вийшло протистояння, хоча після м’ячів у обидва боки в першому таймі для цього не було багато передумов.
Але команди здивували, влаштувавши перегони бомбардирів, і зрештою три голи від Вітіньї перевершили дубль Рандаля Коло Муані в бліц-розв’язці.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Тоттенгем у рамках п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
ПСЖ — Тоттенгем 5:3
Голи: Вітінья, 45, 53, 76 (пен.) Руїс, 59, Пачо, 65 — Рішарлісон, 35, Коло Муані, 50, 72
ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 46) — Невеш, Вітінья (Забарний, 90+4), Руїс — Баркола (Лі Кан Ін, 56), Нджанту (Рамуш, 79), Кварацхелія (Дембеле, 79).
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Грей (Палінья, 76), ван де Вен, Ромеро, Спенс (Удогі, 84) — Бентанкур, Бергвалль (Кудус, 76), Сарр (Одобер, 84) — Рішарлісон, Коло Муані (Сімонс, 84).
Попередження: Бергвалль
На 90+3-й хвилині був вилучений Лукас Ернандес (ПСЖ) (грубе порушення).