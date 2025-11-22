Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 27 листопада 2025 року.

Марсель у гостьовому матчі тринадцятого туру французької Ліги 1 розгромив Ніццу (5:1).

Команда Роберто Де Дзербі вже посеред другого тайму вела в два м’ячі за рахунком, хоча гра на той момент ще була рівною.

А вже поперерві "провансальці" ще двома голами довели справу до суттєвої переваги, тож господарі задовольнились м’ячем престижу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ніцца — Марсель у рамках 13-го туру французької Ліги 1-2025/26:

Ніцца — Марсель 1:5

Голи: Шо, 63 — Обамеянг, 11; Грінвуд, 37, 53; Веа, 58; Пайшан, 74

Ніцца: Діуф – Менді, Ба, Пепра (Абді, 68) — Клосс, Абдул Самед (Сансон, 68), Ванхутте, Бар — Діоп (Янссон, 77), Шо, Моффі (Бога, 68).

Марсель: Де Ланге — Веа, Павар, Балерді (Іган-Райлі, 77), Емерсон —Кондогбія (Надір, 70), Вермерен — Грінвуд, Ейнджел Гомес (O’Райлі, 70), Пайшан (Мопе, 89) — Обамеянг (Важ, 77).

Попередження: Менді, Абді — Рульї (не на полі), Кондогбія.