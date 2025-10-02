Лудогорець - Бетіс, Getty Images
02 жовтня 2025, 22:21
Сьогодні, 2 жовтня, відбуваються матчі другого туру основного етапу Ліги Європи.
У першому матчі Бетіс спокійно обіграв Лудогорець із рахунком 2:0. Авторами голів у складі "бетікос" стали Ло Чельсо та Сон, який зрізав м'яч у свої ворота.
Лудогорець — Бетіс 0:2
Голи: Ло Чельсо, 31, Сон, 53 (аг).
У другій грі Болонья на своєму полі поділила очки із Фрайбургом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол італійців у виконанні Орсоліні, гості відповіли точним ударом Адаму з пенальті.
Болонья — Фрайбург 1:1
Голи: Орсоліні, 29 — Адаму, 57 (пен).
У третій зустрічі Бранн мінімально обіграв Утрехт із рахунком 1:0. Автором єдиного гола став Магнуссон, який забив на 41 хвилині.
Бранн — Утрехт 1:0
Гол: Магнуссон, 41.
Вікторія Пльзень на своєму полі впевнено обіграла Мальме з рахунком 3:0. Перемогу чехам принесли забиті м'ячі у виконанні Видри, Дуросінмі та Спачила.
Вікторія Пльзень — Мальме 3:0
Голи: Видра, 34, Дуросінмі, 44, Спачил, 53.
Гоу Ехед у гостях здобув перемогу над Панатінаїкосом з рахунком 2:1. Перемогу нідерландському клубу забезпечив оформлений дубль Сміта, а у греків єдиний м'яч забив Свідерські.
Панатінаїкос — Гоу Ехед 1:2
Голи: Свідерські, 55 — Сміт, 75, 82.
Брага в гостях здобула перемогу над Селтіком з рахунком 2:0. Авторами голів стали Орта та Гонсало.
Селтік — Брага 0:2
Голи: Орта, 21, Гонсало, 85.
Янг Бойз на виїзді обіграв Стяуа з рахунком 2:0 завдяки голам у виконанні Монтейро, який оформив дубль.
Стяуа — Янг Бойз 0:2
Голи: Монтейро, 11, 36.
Насамкінець Фенербахче на своєму полі обіграв Ніццу з рахунком 2:1. Перемогу туркам забезпечили голи Актюркоглу, котрий оформив дубль за перші 25 хвилин матчу. У французів точний удар на рахунку Кевіна, який реалізував пенальті.
Фенербахче — Ніцца 2:1
Голи: Актюркоглу, 3, 25 — Кевін, 37 (пен).