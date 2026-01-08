Команда Луїса Енріке здобула свою 14 за ліком перемогу в цьому змагання, здолавши Марсель у серії пенальті в Кувейті.
ПСЖ — Марсель, x.com/PSG_inside
08 січня 2026, 22:10
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ПСЖ — Марсель 2:2 (4:1 – пен.)
Голи: Дембеле, 13, Рамуш, 90+5 — Грінвуд, 76 (пен.), Пачо, 87 (авт.)
ПСЖ: Шевальє — Заїр-Емері (Маюлю, 89), Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс (Рамуш, 89) — Дуе, Дембеле, Кварацхелія (Баркола, 72).
Марсель: Рульї — Павар, Балерді, Медіна — Веа (Мурільйо, 77), Кондогбія, Гойб’єрг, Емерсон — Грінвуд (О'Райлі, 90+1), Гуїрі (Обамеянг, 67), Пайшан (Траоре, 68).
Попередження: Заїр-Емері — Веа, Гейб'єрг, Медіна, Обамеянг