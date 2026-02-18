Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 17 лютого 2026 року.

Парі Сен-Жермен у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА обіграв Монако на полі суперників (3:2).

Жахливий початок гри видала команда Луїса Енріке, пропустивши двічі вже станом на 18 хвилину, хоча суперники на той момент навіть 20 точних передач на власному рахунку не мали.

Виявилось, що проблема в травмованому Дембеле, якого одразу замінили на Дезіре Дуе, після чого почався інший футбол у виконанні гостей.

Ще до перерви ПСЖ відігрався, а в другому таймі Монако взагалі почав із вилучення у власному складі, тож максимум, на що міг претендувати, це на незначну поразку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монако — ПСЖ у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Монако — ПСЖ 2:3

Голи: Балогун, 1, 18 — Дуе, 29, Хакімі, 41, 67

На 21-й хвилині Вітінья Феррейра (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).

Монако: Кьон — Вандерсон (Бамба, 70), Тезе, Фас, Кайо — Камара, Закарія — Акліуш (Діатта, 58), головін, Адінгра (Кулібалі, 70) — Балогун (Бірет, 83).

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Кварацхелія (Лі Кан Ін, 69), Дембеле (Дуе, 27), Баркола (Рамуш, 81).

Попередження: Фас, Закарія