Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Монако — ПСЖ 2:3
Голи: Балогун, 1, 18 — Дуе, 29, Хакімі, 41, 67

На 21-й хвилині Вітінья Феррейра (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).

Монако: Кьон — Вандерсон (Бамба, 70), Тезе, Фас, Кайо — Камара, Закарія — Акліуш (Діатта, 58), головін, Адінгра (Кулібалі, 70) — Балогун (Бірет, 83).

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Кварацхелія (Лі Кан Ін, 69), Дембеле (Дуе, 27), Баркола (Рамуш, 81).

Попередження: Фас, Закарія

На 48-й хвилині був вилучений александр головін (Монако) (грубе порушення).