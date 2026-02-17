Монако продемонстрував убивчі контратаки на старті першої гри, але потім його переїхав більш потужний суперник.
Монако — ПСЖ, Getty Images
17 лютого 2026, 23:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Монако — ПСЖ 2:3
Голи: Балогун, 1, 18 — Дуе, 29, Хакімі, 41, 67
На 21-й хвилині Вітінья Феррейра (ПСЖ) не забив пенальті (воротар).
Монако: Кьон — Вандерсон (Бамба, 70), Тезе, Фас, Кайо — Камара, Закарія — Акліуш (Діатта, 58), головін, Адінгра (Кулібалі, 70) — Балогун (Бірет, 83).
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Кварацхелія (Лі Кан Ін, 69), Дембеле (Дуе, 27), Баркола (Рамуш, 81).
На 48-й хвилині був вилучений александр головін (Монако) (грубе порушення).
Попередження: Фас, Закарія