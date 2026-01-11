Запропонували замало.
instagram.com/p/C9X6k59thPb/
11 січня 2026, 11:50
Виступи сенегальського опорного півзахисника Альфи Туре є одними з небагатьох світлих моментів для французького Меца в поточному сезоні.
"Хрестоносці" ведуть боротьбу за виживання в Лізі 1 і покладаються на 19-річного юнака, який стабільно прогресує.
Однак розвиток футболіста бачать також й інші клуби, тому вже під час поточного зимового трансферного вікна Мец почав отримувати пропозиції щодо можливого продажу Туре.
Одна з них надійшла від лондонського Вест Гема зовсім нещодавно.
Проте 7 млн євро виявилось недостатньо для того, щоб спонукати французький колектив до продажу гравця.
"Молотобійці" незабаром мають зробити покращену пропозицію, а тим часом на рахунку Альфи 19 матчів у цьому сезоні.