Франція

Запропонували замало.

Виступи сенегальського опорного півзахисника Альфи Туре є одними з небагатьох світлих моментів для французького Меца в поточному сезоні.

"Хрестоносці" ведуть боротьбу за виживання в Лізі 1 і покладаються на 19-річного юнака, який стабільно прогресує.

Однак розвиток футболіста бачать також й інші клуби, тому вже під час поточного зимового трансферного вікна Мец почав отримувати пропозиції щодо можливого продажу Туре.

Одна з них надійшла від лондонського Вест Гема зовсім нещодавно.

Проте 7 млн євро виявилось недостатньо для того, щоб спонукати французький колектив до продажу гравця.

"Молотобійці" незабаром мають зробити покращену пропозицію, а тим часом на рахунку Альфи 19 матчів у цьому сезоні.