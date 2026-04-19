Франція

Парижани можуть активізувати трансфер бразильця з Арсенала на тлі можливого відходу вінгера.

Парі Сен-Жермен розпочав пошук потенційної заміни для Бредлі Баркола, який може залишити клуб уже цього літа. Французький гранд не виключає продажу одного зі своїх лідерів у разі, якщо не вдасться домовитися про новий контракт.

За інформацією французьких ЗМІ, одним із головних кандидатів на підсилення атаки є вінгер лондонського Арсенала Габріел Мартінеллі. У ПСЖ уважно стежать за ситуацією навколо бразильця, якого можуть виставити на трансфер на тлі запланованих змін у складі англійського клубу.

Очікується, що сума можливого переходу Мартінеллі може скласти близько 50 мільйонів фунтів. Парижани розглядають цей варіант як один із пріоритетних у разі відходу Барколя, який уже привернув увагу низки топклубів Європи.

У поточному сезоні обидва футболісти демонструють схожі показники результативності: Барколя провів 39 матчів, забив 12 м’ячів і віддав 7 асистів, тоді як Мартінеллі має 46 поєдинків, 11 голів і 6 результативних передач.