Переговори парижан із 23-річним вінгером зайшли у глухий кут через фінансові апетити футболіста, попри бажання клубу зберегти гравця.

Переговори ПСЖ щодо продовження контракту з вінгером Бредлі Баркола проходять важко. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, парижани прагнуть зберегти у складі 23-річного француза, проте головною перешкодою стали завищені вимоги гравця щодо заробітної плати. Наразі сторони не можуть дійти згоди стосовно фінансових умов нової угоди.

У нинішньому сезоні-2025/26 Баркола взяв участь у 39 матчах у всіх змаганнях, у яких 12 разів відзначився голами та віддав сім результативних передач. Чинний трудовий договір Бредлі з ПСЖ розрахований до 2028 року. Експерти порталу Transfermarkt оцінюють вартість нападника у 70 мільйонів євро.

Вже у неділю, 19 квітня, о 21:45 на парижан чекає поєдинок проти Ліона, де Баркола матиме чергову нагоду довести свою цінність для команди на тлі непростих переговорів із керівництвом.