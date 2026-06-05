Франція

Дворазові чемпіони Європи не планують масштабних змін у складі під час літнього міжсезоння.

ПСЖ підходить до літнього трансферного вікна, яке офіційно відкриється 15 червня, максимально спокійно та виважено. У статусі дворазового чемпіона Європи клуб не має наміру кардинально перекроювати склад, щойно досягнувши футбольної вершини.

Головна стратегія парижан — точкові коригування для підсилення окремих позицій без порушення балансу команди, яка вже знайшла свою переможну формулу.

Попри це, робота на ринку триває, і деякі рішення вже прийняті. За інформацією видання Le Parisien, клуб вирішив відмовитися від ідеї підписання атакувального півзахисника московського Локомотива Олексія Батракова.

Спортивний радник клубу Луїш Кампуш неодноразово спостерігав за гравцем та аналізував його прогрес останніми тижнями. Проте, ретельно вивчивши ситуацію, у Парижі вирішили не форсувати події та перемкнути увагу на інші, пріоритетніші варіанти.

Керівництво ПСЖ також усвідомлює, що після завершення чемпіонату світу деякі гравці ротації, такі як Лі Кан Ін або Гонсалу Рамуш, можуть задуматися про зміну прописки заради більшого ігрового часу. Через це клуб почав активно моніторити ринок нападників.

Одним із головних відкриттів у шортлисті парижан став Елі Жуніор Крупі. Француз провів феноменальний сезон у складі англійського Борнмута, ставши наймолодшим автором голу в історії Прем'єр-ліги та відзначившись 13 забитими м'ячами. ПСЖ уважно стежить за гравцем, проте жодних конкретних кроків поки не робив. Водночас зволікати не варто: інші європейські гранди вже почали активну боротьбу за молодого таланта.

Якщо в атаці питання ще вирішуються, то одне підсилення в захисній ланці вже практично оформлене. Останніми тижнями тренерський штаб ПСЖ схвалив підписання молодого воротаря. Як повідомляє італійська преса, а джерела видання це підтверджують, ним стане 18-річний голкіпер Мілана Алессандро Лонгоні. Юний талант вже найближчим часом має покинути Італію, щоб приєднатися до паризького клубу.