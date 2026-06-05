Франція

Парижани хочуть убезпечити себе від інтересу топклубів АПЛ до французького вінгера.

ПСЖ активно працює над продовженням контракту з вінгером Бредлі Баркола.

Як повідомляє журналіст Фабріс Гоукінс, перемовини між представниками футболіста та французьким клубом уже тривають, а сторони налаштовані досягти домовленості найближчим часом.

Попри те, що чинний контракт 23-річного гравця розрахований до 2028 року, керівництво парижан прагне заздалегідь убезпечити себе від потенційного інтересу інших клубів. Особливу активність щодо французького футболіста, за даними ЗМІ, проявляють представники англійської Прем’єр-ліги, зокрема Ліверпуль та Арсенал.

У ПСЖ переконані, що Баркола має величезний потенціал і може стати одним із ключових футболістів команди в майбутньому. Попри певну нестабільність у реалізації моментів, у клубі задоволені його прогресом та очікують подальшого розвитку вінгера.