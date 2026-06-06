Франція

Каталонський клуб завершив усі формальності трансферу вихованця, який колись вважався головною надією команди.

Нападник Ансу Фаті остаточно залишає Барселону та й надалі продовжить кар’єру в Монако.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони завершили оформлення всіх документів щодо повноцінного трансферу іспанського нападника.

За інформацією джерела, каталонський клуб отримає за 23-річного футболіста 11 мільйонів євро. Таким чином, Барселона остаточно закриває історію гравця, який свого часу вважався одним із найталановитіших вихованців академії та навіть успадкував легендарний десятий номер після відходу Ліонеля Мессі.

Кар’єра Фаті стрімко пішла вниз після важкої травми коліна, яка серйозно вплинула на розвиток футболіста.

У Монако іспанець отримав шанс перезапустити кар’єру: у минулому сезоні він провів за монегасків 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів.