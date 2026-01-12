Базові дати ігор — 11 і 28 лютого.
ФК Ураган
12 січня 2026, 18:45
Сьогодні, 12 січня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.
На даній стадії турніру візьмуть участь 11 команд Екстраліги, три клуби з Першої ліги та два аматорські колективи.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубку України:
МСК Харків – Атлетик Футзал (Дніпро)
Ураган (Івано-Франківськ) – ХІТ (Київ)
Кардинал Авангард (Рівне) – Любарт (Луцьк)
Суха Балка (Жовті Води) – Альянс (Львів)
Київ Футзал – Фантом (Київ)
Авалон (Бровари) – Будівельник (Лисичанськ)
Рибак-Галія (Івано-Франківськ) – Сокіл (Хмельницький)
Тайр Експерт (Одеса) – Фурнітура (Коломия)
За регламентом турніру, у 1/8 фіналу команди проведуть по два матчі, які заплановані на 11 та 28 лютого.
Зазначимо, що два останні розіграші Кубку України залишалися за івано-франківським Ураганом.