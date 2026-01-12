Футзал

Петро Шотурма поділився своїми думками перед Євро-2026.

Гравець збірної України Петро Шотурма розповів про свої очікування перед стартом Євро-2026 з футзалу.

"Я повернувся до збірної після травми, яка виявилася більш важкою, ніж я очікував. Утім, було багато роботи, багато тренувань, тому почуваюся готовим до Євро. Я вже виходжу на звичний високий рівень і думаю, що цей чемпіонат Європи покаже, на що здатний Петро Шотурма.

Після останнього чемпіонату світу вже минув деякий час, і ми сповнені жаги до нових перемог, підкорення нових вершин. Кожен із наших суперників на прийдешньому турнірі буде й цікавим, і важким. Але думаю, що долю першого місця у групі вирішуватиме матч із Вірменією.

Для мене головним є командний успіх, але кожен гравець хоче взяти й індивідуальні нагороди. Як довів останній чемпіонат світу, ми можемо конкурувати з усіма опонентами й посідати найвищі місця. Для мене особисто це вже велика перемога — відновитися після такої важкої травми, набрати ігрові кондиції й потрапити на європейську першість", — наводить слова Шотурми прес-служба УАФ.

