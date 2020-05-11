Официальный твиттер Кубка Германии опубликовал даты проведения полуфинальных и финального поединка турнира.

Полуфиналы будут сыграны девятого и десятого июня, а финальная игра запланирована на четвертое июля.

Напомним, пары в 1/2 финала выглядят следующим образом:

Саарбрюккен — Байер

Бавария — Айнтрахт 

Ранее сообщалось, что правительство разрешило возобновить и Бундеслигу, рестарт которой запланирован на 16-е мая.