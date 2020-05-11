Турнир последовал примеру чемпионатов, и будет доигран.
twitter.com/DFBPokal_EN
11 мая 2020, 21:40
Официальный твиттер Кубка Германии опубликовал даты проведения полуфинальных и финального поединка турнира.
Полуфиналы будут сыграны девятого и десятого июня, а финальная игра запланирована на четвертое июля.
Напомним, пары в 1/2 финала выглядят следующим образом:
Саарбрюккен — Байер
Бавария — Айнтрахт
Ранее сообщалось, что правительство разрешило возобновить и Бундеслигу, рестарт которой запланирован на 16-е мая.