Германия

Также в Германии собираются сократить зимние каникулы.

Руководство Бундеслиги решило проконсультироваться с клубами первого и второго дивизиона прежде чем утверждать календарь чемпионата — сообщил официальный сайт организации.

Всем клубам первой и второй бундеслиг будут представлены несколько возможных вариантов календаря, в которых будет учтено множество факторов, таких, как более позднее начало из-за того, что сезон-2019/20 завершился позже, чем обычно, из-за пандемии коронавируса, условия контрактов с официальными трансляторами и новые экономические условия.

Изначально планируется, что Первая бундеслига стартует 18 сентября, а Вторая бундеслига — 28 августа. Также, возможно, будет сокращен зимний перерыв.

Окончательно официальный календарь будет объявлен после его утверждения президиумом Немецкого футбольного союза.