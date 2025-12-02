Німеччина

АПЛ, як зазначається, наразі не є варіантом для косоварського нападника.

Сума відступних у контракті нападник Гоффенгайма Фісніка Асллані на майбутнє літо становить від 25 до 29 млн євро – залежно від клубу, країни та турніру. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 23-річний нападник уже потрапив до шортлистів мюнхенської Баварії та Боруссії Дортмунд.

Також ситуацію навколо майбутнього гравця уважно відстежує каталонська Барселона. Водночас варіант із переходом до клубів англійської Прем’єр-ліги наразі не розглядається.

Рішення щодо майбутнього 23-річного форварда може бути ухвалене вже у березні. У поточному сезоні Фіснік Асллані провів за Гоффенгайм 14 матчів, забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.