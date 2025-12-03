Німеччина

Генріксен залишив клуб, команда на останньому місці.

Німецький клуб Майнц оголосив про розставання з головним тренером Бо Генріксеном. Керівництво клубу та 50-річний данець домовилися про завершення співпраці у зв’язку з незадовільними результатами команди.

Генріксен очолив команду в лютому 2024 року, коли Майнц перебував у зоні вильоту, і забезпечив збереження місця в Бундеслізі. Минулого сезону тренер привів клуб до шостого місця та кваліфікації в Лігу конференцій. У поточному сезоні команда здобула лише одну перемогу у 12 матчах і перебуває на останньому місці таблиці Бундесліги.

Danke für Alles, Bo! ❤️🤍



Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des 1. FSV Mainz 05. Die sportliche Führung des Vereins und der dänische Fußballehrer haben sich am Mittwoch auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt.



(1/2) pic.twitter.com/ys0LnCmjZT — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) December 3, 2025

Спортивний директор Крістіан Гайдель прокоментував:

"Майнц 05 багато чим завдячує Бо Генріксену. Він підняв клуб у майже безнадійній ситуації, забезпечив збереження місця в Бундеслізі та вихід до Ліги конференцій. На жаль, обставини потребують нового підходу. Бо – чудовий тренер і прекрасна людина. Бажаємо йому всього найкращого".

Сам Генріксен додав:

"Майнц 05 – чудовий клуб з прекрасними людьми та фанатами. Ми досягли багато чого разом. На жаль, цього сезону нам не вдалося демонструвати успішний футбол, але я бажаю клубу всього найкращого".

Тимчасово обов’язки головного тренера виконуватиме Бенжамін Гоффман, який цього сезону вивів дубль Майнца на третє місце в Регіональлізі Південно-Заходу.