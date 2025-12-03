Генріксен залишив клуб, команда на останньому місці.
Бо Генріксен, getty images
03 грудня 2025, 19:21
Німецький клуб Майнц оголосив про розставання з головним тренером Бо Генріксеном. Керівництво клубу та 50-річний данець домовилися про завершення співпраці у зв’язку з незадовільними результатами команди.
Генріксен очолив команду в лютому 2024 року, коли Майнц перебував у зоні вильоту, і забезпечив збереження місця в Бундеслізі. Минулого сезону тренер привів клуб до шостого місця та кваліфікації в Лігу конференцій. У поточному сезоні команда здобула лише одну перемогу у 12 матчах і перебуває на останньому місці таблиці Бундесліги.
Спортивний директор Крістіан Гайдель прокоментував:
"Майнц 05 багато чим завдячує Бо Генріксену. Він підняв клуб у майже безнадійній ситуації, забезпечив збереження місця в Бундеслізі та вихід до Ліги конференцій. На жаль, обставини потребують нового підходу. Бо – чудовий тренер і прекрасна людина. Бажаємо йому всього найкращого".
Сам Генріксен додав:
"Майнц 05 – чудовий клуб з прекрасними людьми та фанатами. Ми досягли багато чого разом. На жаль, цього сезону нам не вдалося демонструвати успішний футбол, але я бажаю клубу всього найкращого".
Тимчасово обов’язки головного тренера виконуватиме Бенжамін Гоффман, який цього сезону вивів дубль Майнца на третє місце в Регіональлізі Південно-Заходу.