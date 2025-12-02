Німеччина

Малік Фофана та Саїд Ель Мала — у шортлисті мюнхенського гранда.

20-річний вінгер ліонського Олімпіка Малік Фофана залишається у шортлисті Баварії на позицію лівого вінгера влітку наступного року. Про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, високо у списку мюнхенців також стоїть 19-річний нападник Кельна Саїд Ель Мала, якого клуб давно розглядає як перспективне підсилення.

Втім, здійснити трансфер таланта "козлів" буде непросто: у Ель Мали немає клаусули у чинному контракті з Кельном, який діє до літа 2030 року.

Баварія продовжує стежити за обома гравцями, але переговори щодо Ель Мали можуть вимагати значно більше часу та зусиль.

У поточному сезоні Малік Фофана провів за Ліон 12 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Статистика Саїда Ель Мали: 14 поєдинків, 5 голів та 3 асисти.