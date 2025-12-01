Німеччина

Наставник Баварії назвав колумбійця футболістом з унікальною спонтанністю.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані поділився враженнями від гри вінгера Луїса Діаса, відзначивши його непередбачуваність та технічну майстерність.

"Лучо має свого роду спонтанну творчу жилку. Він завжди здатний щось зробити випадковим чином. Мені як захиснику завжди було важко грати проти таких футболістів, оскільки ніколи не знаєш, чи достатньою мірою контролюєш м'яч, чи суперник забере ініціативу.

Луїс тримав голову піднятою, навіть тримаючи м'яч унизу, і віддав чудовий пас. На тренуванні він зробив те саме. Це його майстерність", – підкреслив наставник.

