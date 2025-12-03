Німеччина

Крайній захисник Саша Бої може залишити мюнхенський клуб у січні.

Баварія може розлучитися з французьким захисником Сашою Бої вже в зимове трансферне вікно. Про це інформує видання Bild.

Мюнхенці готові відпустити 25-річного француза, якщо отримають пропозицію у розмірі не менше 15 мільйонів євро. Захисник привернув увагу Крістал Пелес, проте англійський клуб хоче взяти гравця в оренду, а не купувати відразу.

Саша Бої став гравцем Баварії у 2024 році. У поточному сезоні він зіграв у 14 матчах у всіх турнірах і записав на свій рахунок одну результативну передачу. Його чинний трудовий договір розрахований до кінця сезону-2027/28.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка зацікавлена у трансфері захисника Баварії.