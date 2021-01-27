Германия

Футболисты повздорили в миланском дерби.

В рамках 1/4 финала Кубка Италии Интер сумел с минимальным преимуществом обыграть Милан (2:1).

В концовке первого тайма произошла стычка двух бывших одноклубников Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича, в хоте которой футболисты чуть было не подрались.

Футболисты в результате нее получили по желтой карточке, а Златан, в итоге, с поля удалился за грубый подкат во втором тайме.

Как сообщает издание Sportmediaset, стычка началась после того, как швед выкрикнул в адрес бельгийца оскорбительную фразу: "Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел". На что Лукаку ответил Ибре:

"Хочешь поговорить о моей маме, сукин сын?".

Скорее всего, речь идет про давний эпизод, времен карьеры Лукаку в Эвертоне. Он не продлил контракт с "ирисками" из-за вуду, и, после половничества в Африке, по советам мамы, должен был уйти в Челси, но перешел в МЮ.

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