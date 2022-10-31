Голкіпер планує повернутися на поле до Чемпіонату світу.
Мануель Ноєр, Getty Images
31 жовтня 2022, 14:22
Голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр повернувся до тренувань після травми, повідомляє німецьке видання Bild.
Щоправда, поки 36-річний футболіст працює виключно індивідуально і всі вправи виконує обережно.
У планах воротаря "Бундестім" — зіграти 2 матчі до початку катарського Мундіалю. Враховуючи, що всього у мюнхенців їх лишилося 4, Ноєра можна очікувати у воротах Баварії 8 листопада проти Вердера і 12 — проти рідного Шальке у рідному Гельзенкірхені.
Раніше була інформація, що Ноєр близький до того, аби пропустити Чемпіонат світу.