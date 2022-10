Голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Ноєр повернувся до тренувань після травми, повідомляє німецьке видання Bild.

Щоправда, поки 36-річний футболіст працює виключно індивідуально і всі вправи виконує обережно.

У планах воротаря "Бундестім" — зіграти 2 матчі до початку катарського Мундіалю. Враховуючи, що всього у мюнхенців їх лишилося 4, Ноєра можна очікувати у воротах Баварії 8 листопада проти Вердера і 12 — проти рідного Шальке у рідному Гельзенкірхені.

Manuel Neuer completed goalkeeper specific training for the first time since his injury. Neuer is still cautious but his movement looks more fluid now. His plan remains to play a couple of Bundesliga games before the World Cup [@BILD] pic.twitter.com/QOPI0ilJ0z