Німеччина

Мюнхенський клуб цього разу здолав Фрайбург (2:1).

Баварія продовжила переможну серію в Бундеслізі. Команда Венсана Компані на виїзді обіграла Фрайбург у 19-му турі (2:1).

Це п'ята перемога мюнхенців у чемпіонаті поспіль після поразки від Майнца в середині грудня (1:2).

Баварія лідирує в турнірній таблиці Бундесліги з 48 очками. У наступному турі команда зіграє з Гольштайном на своєму полі, матч відбудеться 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що Девіс через травму пропустить від чотирьох до шести тижнів.