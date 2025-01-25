Мюнхенський клуб цього разу здолав Фрайбург (2:1).
ВЕНСАН КОМПАНІ, GETTY IMAGES
25 січня 2025, 18:29
Баварія продовжила переможну серію в Бундеслізі. Команда Венсана Компані на виїзді обіграла Фрайбург у 19-му турі (2:1).
Це п'ята перемога мюнхенців у чемпіонаті поспіль після поразки від Майнца в середині грудня (1:2).
Баварія лідирує в турнірній таблиці Бундесліги з 48 очками. У наступному турі команда зіграє з Гольштайном на своєму полі, матч відбудеться 1 лютого.
Раніше повідомлялося, що Девіс через травму пропустить від чотирьох до шести тижнів.