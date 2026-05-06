Форвард іранського Естеглала дивом евакуювався з-під бомбардувань і тепер готується до першого за 52 роки виступу своєї країни на Чемпіонаті світу.

Останні місяці для 32-річного нападника Дакенса Назона стали справжнім виром емоцій. Від абсолютного тріумфу — виведення збірної Гаїті на Чемпіонат світу вперше з 1974 року — до реальної загрози життю під час спроби покинути охоплений конфліктом Іран, де він виступає за місцевий клуб Естеглал.

Назон мав вилетіти з Ірану саме в день початку ізраїльсько-американських ударів, проте з міркувань безпеки пасажирів змусили покинути літак. Гравцеві довелося спостерігати, як бомби падають всього за 100 метрів від нього.

На щастя, його дружина (родом із Марокко) та четверо дітей перебували у безпеці у Франції. Справжня драма розгорнулася під час спроби перетнути ірано-азербайджанський кордон.

"Я застряг на кордоні приблизно на 48 годин. Вони відмовили мені, відправили назад до Ірану, і мені довелося спати прямо там", — розповів Назон у подкасті BBC.

Рятівним колом для футболіста стала завбачливість. Ще до початку загострення конфлікту він придбав електронну SIM-картку. Коли в Ірані повністю відключили інтернет, Назону дивом вдалося зловити сигнал на кордоні. Це дозволило йому зв'язатися з французьким посольством, яке втрутилося в ситуацію, домовилося з азербайджанськими прикордонниками та допомогло гравцеві евакуюватися.

Оскільки внутрішній чемпіонат в Ірані наразі призупинено, найкращий бомбардир в історії збірної Гаїті (44 голи у 76 матчах) готується до Чемпіонату світу за індивідуальною програмою. Повернення Гаїті на найграндіознішу футбольну арену зробило гравців національними героями.

Назон визнає, що вони вже стали частиною історії, але наголошує на відсутності зайвого тиску:

"Ми є послами нашої країни, і ми знаємо про свою відповідальність. Але нам не потрібно створювати додатковий тиск. Грати за свою країну — це радше місія, яку ми виконуємо з пристрастю та любов'ю", — наголосив форвард.

На Чемпіонаті світу Гаїті зіграє в одній групі з Бразилією, Марокко та Шотландією. Саме з британською країною у Назона пов'язані особливі спогади — у 2019 році він провів пів сезону в оренді за місцевий Сент-Міррен. Тоді форвард зіграв 12 матчів, але визнав, що виявився «не готовим до такої агресії та боротьби на полі, а також жахливої шотландської погоди.

Погода в Північній Америці цього літа навряд чи стане проблемою для гаїтянців, проте Назон висловив серйозне занепокоєння з іншого приводу — високої вартості квитків на матчі.

"Сподіваюся, це не вплине на глядачів та людей, які хочуть прийти на стадіон. Ми дуже чекаємо на цю енергію навколо нас і з нетерпінням хочемо побачити шотландців та гаїтян на трибунах. Це буде надзвичайно важливо", — підсумував нападник.