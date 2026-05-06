Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський вінгер пропустить старт ЧС-2026.

ФІФА ухвалила рішення про поширення дискваліфікації аргентинського вінгера Бенфіки Джанлуки Престіанні на всі турніри під своєю егідою. Це означає, що 20-річний футболіст не зможе допомогти збірній Аргентини у перших двох матчах групового етапу Чемпіонату світу 2026 року проти Алжиру та Австрії, якщо його буде включено до фінальної заявки Ліонеля Скалоні.

Початково санкції були накладені УЄФА після гучного скандалу в Лізі чемпіонів. Дисциплінарний комітет ФІФА задовольнив прохання європейського органу та розширив дію покарання на весь світ. Загальний термін дискваліфікації становить шість матчів, однак реальний пропуск ігор є меншим:

3 матчі мають умовний характер із випробувальним терміном на два роки. 1 матч гравець уже пропустив (матч-відповідь проти мадридського Реала). 2 матчі залишаються активними і поширюються саме на офіційні міжнародні змагання.

При цьому Престіанні зберігає право грати у внутрішніх турнірах за Бенфіку та брати участь у товариських матчах збірної (наприклад, у спарингу проти Гондурасу).

Інцидент стався 17 лютого під час першого матчу стадії плейоф Ліги чемпіонів. Зірка мадридського Реала Вінісіус Жуніор заявив, що зазнав расових образ з боку аргентинця. Ситуація набула такого резонансу, що головний арбітр Франсуа Летексьє був змушений зупинити гру на вісім хвилин за антидискримінаційним протоколом.

Сам Престіанні категорично відкинув звинувачення у расизмі, заявивши, що Вінісіус неправильно його зрозумів. Проте розслідування УЄФА призвело до покарання за іншою статтею — дискримінаційна (гомофобна) поведінка.

Варто зазначити, що стандартні правила УЄФА передбачають за такі порушення мінімальну дискваліфікацію на 10 матчів. В організаціївідмовилися коментувати, чому для аргентинця було зроблено виняток і термін скоротили до шести ігор.

Тепер Престіанні перебуватиме під пильним наглядом: будь-яке подібне порушення протягом наступних двох років автоматично активує ще три матчі умовного бану.