Football.ua за підтримки betking пропонує найцікавіший прогноз на вирішальний поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 6 травня, у Мюнхені на Альянц Арені відбудеться грандіозна битва за місце у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи. Баварія приймає ПСЖ після неймовірного першого матчу в Парижі, який став справжньою окрасою сезону-2025/26.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував прогноз на сьогоднішній півфінальний поєдинок.

Баварія — ПСЖ

Ставка: перемога Баварії з коефіцієнтом 1.67

Перша зустріч у Парижі завершилася з фантастичним рахунком 5:4 на користь ПСЖ. Той матч подарував глядачам 9 забитих м'ячів, де "ротен" до останнього намагалися вирвати нічию, але парижани завдяки вогняній грі Усмана Дембеле зуміли втримати мінімальну перевагу.

Сьогодні Баварія гратиме за підтримки рідних трибун, що автоматично робить мюнхенців фаворитами зустрічі. Команда Венсана Компані розраховує на бомбардирський хист Гаррі Кейна, який проводить свій найкращий сезон, уже забивши понад 50 голів у всіх турнірах. Мюнхенцям необхідна лише перемога, щоб розраховувати на прохід далі, і атакуючий потенціал господарів дозволяє їм диктувати умови з перших хвилин.

ПСЖ хоч і має перевагу в один м'яч, проте на виїзді команда Луїса Енріке часто відчуває проблеми під високим пресингом. Враховуючи досвід Баварії у великих європейських матчах та їхню здатність переламувати хід протистоянь на домашній арені, перемога німецького клубу в основний час виглядає логічним сценарієм для сьогоднішнього вечора.

