Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іран вимагає поваги до КВІР на Чемпіонаті світу з футболу в США.

Очільник Іранської футбольної асоціації (FFIRI) Мехді Тадж висунув вимогу до ФІФА гарантувати повагу до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) під час перебування іранської делегації на території США.

В інтерв'ю іранському державному мовнику (IRIB) Мехді Тадж наголосив, що його країна шукатиме чітких гарантій від головного футбольного органу щодо ставлення до своїх офіційних осіб під час турніру.

"Ми їдемо на Чемпіонат світу, на який ми кваліфікувалися, а господарем буде ФІФА, а не пан Трамп чи Америка. Нам потрібна гарантія там, для нашої поїздки, що вони не мають права ображати символи нашої системи, особливо Корпус вартових Ісламської революції", — заявив Тадж.

Голова FFIRI попередив: якщо американська сторона не погодиться утриматися від образ військових установ, це може призвести до бойкоту та повернення команди додому. Занепокоєння іранської сторони виникло після недавнього інциденту напередодні конгресу ФІФА у Ванкувері.

Іранська делегація на чолі з Таджем повернулася з канадського кордону. Міністр імміграції Канади підтвердив, що візу Таджа було скасовано прямо під час його перебування в повітрі. Причиною стали його минулі зв'язки з КВІР — організацією, яка в Канаді та США офіційно визнана терористичною. Через цей інцидент Іран став єдиною з 211 країн-членів ФІФА, яка не була представлена на конгресі у Ванкувері.

Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем висловив жаль з приводу цієї ситуації та запросив представників FFIRI до Цюриха на зустріч 20 травня для врегулювання питань. Ситуація ускладнюється напруженими відносинами між країнами, зокрема після лютневих авіаударів США та Ізраїлю по Ірану.

Минулого тижня Державний секретар США Марко Рубіо категорично заявив, що жодна особа, пов'язана з КВІР, не отримає дозволу на в'їзд до Сполучених Штатів.

На Чемпіонаті світу, який США, Канада та Мексика прийматимуть спільно з 11 червня по 19 липня, збірна Ірану має провести свої матчі саме на території Сполучених Штатів: 15 червня — проти Нової Зеландії (Лос-Анджелес); 21 червня — проти Бельгії (Лос-Анджелес); 26 червня — проти Єгипту (Сіетл).

Попри те, що в березні Іран звертався з проханням перенести їхні матчі до Мексики, президент ФІФА Джанні Інфантіно залишається непохитним. Він офіційно заявив, що іранська збірна поїде до США та зіграє за затвердженим розкладом.