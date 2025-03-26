Німеччина

Функціонер Баварії прокоментував оновлення міжнародного турніру.

ФІФА продовжує промокампанію оновленого та розширеного до 32 команд Клубного чемпіонату світу, проводячи всесвітній тур нового головного трофею цього змагання.

Черговою зупинкою на цьому шляху став Мюнхен, оскільки місцева Баварія цього літа також боротиметься за перемогу в цьому турнірі.

Член наглядової ради "Рекордмайстера" Карл-Гайнц Румменігге на честь прибуття кубку на Альянц Арену прокоментував бачення клубу розвитку цього змагання.

"Старий формат із часом став трохи нудним. Європейський клуб їхав туди вже як переможець Ліги чемпіонів УЄФА і знав, що за нормальних обставин на зворотному рейсі треба буде везти на борту ще один трофей. Тепер це докорінно зміниться.

Цей Клубний чемпіонат світу — тепер дійсно складний турнір, у якому беруть участь 32 команди. І якість учасників, 12 із яких — це найкращі європейські команди, буде точно вищою.

Те, що сталося у ФІФА в цьому плані, — це якесь диво. Вони відмовились від дивного змагання під назвою Кубок конфедерацій на користь клубного змагання. Такого ніколи раніше не було — ані в УЄФА, ані у ФІФА. Ми повинні подякувати президенту ФІФА Джанні Інфантіно за те, що він був готовий це зробити.

Я також впевнений, що цей формат цікавий. Це буде дуже цікавий турнір для всіх нас.

Я думаю, що важливо летіти туди мотивованими на перемогу в цьому турнірі. Якщо є такий турнір, а особливо перший подібний у США, де також незабаром відбудеться чемпіонат світу з футболу у 2026 році, то брати участь у ньому — честь для нас.

По-друге, я думаю, що ти маєш бути мотивованим пройти якомога далі. І в ідеалі, ти зможеш підняти цей прекрасний трофей.

Я просто вважаю, що коли ти вже береш участь у турнірі, ти повинен ставитись до нього серйозно і намагатись перемогти. А чи вдасться тобі це зробити — це вже інше питання. Адже змагаються чудові команди — і не лише з Європи, а й з Південної та Північної Америки.

У них у цьому плані може бути домашня перевага, але, як і Баварія, усі повинні намагатись перемогти", — заявив німецький функціонер.

Нагадаємо, що цьогоріч Клубний чемпіонат світу відбуватиметься з 15 червня по 13 липня.