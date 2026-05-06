Ліга чемпіонів

Керманич Арсеналу прокоментував перемогу над Атлетіко.

Лондонський Арсенал напередодні обіграв мадридський Атлетіко в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та вийшов до фіналу турніру.

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ власної команди.

"Це неймовірна ніч. Ми знову разом створили історію. Я не можу бути щасливішим і пишатись більше всіма, хто причетний до цього футбольного клубу. Те, що ми бачили на стадіоні, було чимось особливим і неповторним. Атмосфера, яку створили наші вболівальники, енергія, те, як вони переживали кожен м'яч із нами, робило цей вечір особливим і неповторним.

Я раніше ніколи не відчував нічого подібного на цьому стадіоні. Ми знали, наскільки цей результат багато значив для усіх. Ми вклались на повну, хлопці зробили неймовірну роботу. Через 20 років і вдруге в нашій історії ми повернулись до фіналу Ліги чемпіонів.

Ми знаємо, наскільки складним і складним є кожен суперник на цьому рівні. Атлетіко — неймовірна команда. Те, як вони борються, рішення, які вони пропонують, відповіді, які вони мають на все, що ви намагаєтеся заподіяти проти них — це все неймовірно. Ось чому вони досягли цієї стадії. Вони зробили видатну роботу. Різниця в загальному рахунку в підсумку надзвичайно мала, і сьогодні ввечері вона на нашу користь.

Якщо б ви бачили мій iPad, то здивувались скільки складів на цю гру я зробив, змінив і перевернув — а як щодо цього та можливих замін, а якщо суперники зроблять те, а ми зробимо це… Зрештою, рішення не робити змін у порівнянні з вихідними було моїм відчуттям. У мене було таке гарне враження від того, що я бачив кілька днів тому проти Фулгема.

Робити це було боляче, тому що було важко не враховувати важливих гравців, тому що всі вони хочуть бути залученими та розпочати гру на такому рівні. Ви бачили всіх гравців, які завершували атаки, те, як вони виходили на поле, і наскільки вони допомогли команді.

Порядок денний сьогодні в мене був таким: моя дружина, мої діти, мої батьки, моя сестра, а потім усі люди, які залучені до роботи в клубі, тому що я знаю, що це таке. Ви можете думати і говорити, що це буде прекрасний вечір, але коли ви насправді дивитесь комусь в очі, і у них такі дивні вирази обличчя, а потім ви дивитесь на вболівальників, і вони просто неймовірно горді та щасливі, саме тоді наша робота отримує свій сенс.

Часто буває важко знайти правильну причину, чому ми робимо те, що робимо, але коли трапляються такі речі, то все, що ми робимо, того варте.

Це дуже важко та складно, але знову ж таки, ми всі були настільки одностайні в бажанні та амбіціях, які ми маємо щодо розвитку цього клубу. Іноді потрібно просто бути щасливим, усе має йти по-своєму. Ми, очевидно, вкладали стільки праці, пристрасті та віри в те, що робимо, і сьогодні ми були винагороджені неймовірним днем ​​у Будапешті через кілька тижнів.

Завтра нам потрібно почати готуватись до неділі, бо у нас далі неймовірна гра проти Вест Гема, справді важка, і у нас буде чотири дні, щоб це зробити. Це чудово, давайте насолоджуватись моментом", — заявив іспанський фахівець.

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал зіграє проти сильнішого з пари мюнхенської Баварії та французького Парі Сен-Жермен.